Le LOSC accueille deux renforts en attaque

Un attaquant peut en cacher un autre. Le LOSC a attendu le dernier jour du mercato hivernal pour accueillir des renforts offensifs, dans un secteur où les Dogues sont en délicatesse depuis le début d’année.

Les heureux élus ? Noah Edjouma, 20 ans, qui arrive de Toulouse contre un chèque de 5 millions d’euros. Surtout utilisé dans la rotation au TFC, l’ailier s’est engagé pour quatre ans et demi à Lille.…

CG pour SOFOOT.com