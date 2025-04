information fournie par So Foot • 03/04/2025 à 11:10

Le Los Angeles FC de Lloris et Giroud éteint l’Inter Miami de Messi

La revanche de Doha.

C’était l’une des affiches les plus attendues des quarts de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF. Le Los Angeles FC d’Hugo Lloris et Olivier Giroud affrontait la brochette de stars de l’Inter Miami . L’ancien capitaine des Bleus était titulaire, tandis que le meilleur buteur de l’histoire de la sélection française n’a pas joué, étant tout juste revenu de blessure. En face, les quatre vainqueurs de la Ligue des champions 2015 étaient tous alignés : Suárez, Messi, Busquets et Alba. Pourtant, aucun d’entre eux n’a brillé. …

RA pour SOFOOT.com