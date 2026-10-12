Le long mardi de Yannick Cahuzac

Pas de blocus pour autant. Alors que le RC Lens s’apprête à recevoir le Slavia Prague pour la deuxième journée de Ligue des champions, Yannick Cahuzac explique sans ronchonner qu’il se prépare à vivre un long mardi.

« Je vais attaquer assez tôt parce que je suis en visio avec mes formateurs et ma formation commence à 8h, explique le coach Sang et Or. Je serai connecté pour suivre les intervenants et après, très vite à 10h30 ou 11h, quand le groupe arrivera, je serai focus dessus. Après, je dois transmettre le plus de motivation possible à mon groupe pour qu’on fasse un grand match. » …

SW pour SOFOOT.com