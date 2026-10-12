 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le long mardi de Yannick Cahuzac
information fournie par So Foot 12/10/2026 à 20:14

Ajouter Boursorama à vos sources

Le long mardi de Yannick Cahuzac

Le long mardi de Yannick Cahuzac

Pas de blocus pour autant. Alors que le RC Lens s’apprête à recevoir le Slavia Prague pour la deuxième journée de Ligue des champions, Yannick Cahuzac explique sans ronchonner qu’il se prépare à vivre un long mardi.

« Je vais attaquer assez tôt parce que je suis en visio avec mes formateurs et ma formation commence à 8h, explique le coach Sang et Or. Je serai connecté pour suivre les intervenants et après, très vite à 10h30 ou 11h, quand le groupe arrivera, je serai focus dessus. Après, je dois transmettre le plus de motivation possible à mon groupe pour qu’on fasse un grand match. »

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le fils Maldini enfin lancé pour de bon ?
    Le fils Maldini enfin lancé pour de bon ?
    information fournie par So Foot 12.10.2026 18:48 

    Daniel Maldini semble presque être l’opposé de son papa, Paolo . Ce dernier, légende aux 647 matchs en 35 ans sous la tunique de l’AC Milan, incarne la loyauté. Son fils, lui, en est déjà à 7 clubs en 6 ans de carrière . Prêté depuis cet été à Cagliari, ce début ... Lire la suite

  • Terrible blessure pour le latéral droit lillois Tiago Santos
    Terrible blessure pour le latéral droit lillois Tiago Santos
    information fournie par So Foot 12.10.2026 18:11 

    Sacré coup dur. Le LOSC annonce ce lundi via un communiqué la grave blessure de son latéral droit Tiago Santos . Évacué sur civière lors de la victoire face au Havre ce samedi (1-0) après un tacle d’Amir Richardson, le joueur de 24 ans souffre d’une rupture totale ... Lire la suite

  • À Getafe, un Dani peut en cacher un autre
    À Getafe, un Dani peut en cacher un autre
    information fournie par So Foot 12.10.2026 17:58 

    Getafe en mode Galactiques. Alors que les médias espagnols ont annoncé l’arrivée imminente du champion d’Europe Dani Carvajal après un imbroglio administratif qui a retardé l’arrivée de l’ancien du Real Madrid dans la banlieue de Madrid, Dani Parejo pourrait emboîter ... Lire la suite

  • Bordeaux a un nouveau coach et un nouveau président
    Bordeaux a un nouveau coach et un nouveau président
    information fournie par So Foot 12.10.2026 17:16 

    Pour une nouvelle vie ? Alors que le club débutera son championnat de Régional 1 ce vendredi contre l’Aviron bayonnais , les Girondins de Bordeaux ont annoncé la nomination d’ Arnaud Cormier à la tête de l’équipe et de Dominique Delport à la présidence. Deux CV ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank