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Le changement d'habitude de Davide Ancelotti
information fournie par So Foot 12/10/2026 à 20:31

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Le changement d'habitude de Davide Ancelotti

Le changement d'habitude de Davide Ancelotti

Briser la routine pour casser la démarche ? Davide Ancelotti explique pourquoi le LOSC s’entraîne exceptionnellement à l’extérieur la veille du match contre Arsenal : « Parce qu’on est dans un scénario extraordinaire. Prendre des ondes positives est très important pour le groupe. C’est quelque chose que j’ai toujours aimé faire mais cela ne revient pas à dire que je le ferai tout le temps. »

Les coups de pieds arrêtés, la clef ?

Pour remporter cette joute, le tacticien des Dogues compte notamment sur le gros boulot fourni sur les coups de pieds arrêtés , spécialité des Gunners : « C’est quelque chose sur lequel on travaille. Lille a gardé sa solidité défensive par rapport à la saison dernière. On doit s’améliorer sur les seconds ballons. On est en train de créer une identité sur les coups de pied offensifs. […] Cela demande aussi de la réussite et du temps pour trouver le mécanisme. »

SW pour SOFOOT.com

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