Le lob complètement fou d’un jeune défenseur U17 de l’OL

Même pas 17 ans et déjà le but de sa carrière. Alors que les U17 de l’OL défiaient Sochaux ce samedi, le défenseur rhodanien Nolan Velut s’est offert un but absolument incroyable … et pas forcément volontaire. Sur une longue ouverture depuis l’orée de sa propre surface, le jeune Gone a vu le ballon fuser jusqu’à lober le portier adverse, surprise par le rebond.

L’OL U17 s’impose 4-2 face à Sochaux dans le choc au sommet. Moment clé à 2-1 : Nolan Velut marque depuis son camp (plus de 70m !), un but exceptionnel 🤩 +4 points d’avance. 7e match sans défaite. Un but venu d’ailleurs 🎥🔥 pic.twitter.com/O8v0QgHcee…

TB pour SOFOOT.com