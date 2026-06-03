Bruno Genesio à l'OM : ça chauffe
Ça bouge sur les bancs de Ligue 1. Selon les informations de Foot Mercato et de RMC Sport, Bruno Genesio va remplacer Habib Beye à l’Olympique de Marseille . L’ancien entraîneur du LOSC tenait la corde ces derniers jours, le nouveau président Stéphane Richard en ayant fait sa priorité pour son nouveau projet sportif. Après l’arrivée de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif, le club olympien est en passe de compléter le triptyque qui va représenter son changement de méthode.
🔵⚪ L'OM va nommer Bruno Genesio sur son banc en remplacement d'Habib Beye. L'ancien entraîneur de Lille avait déjà annoncé qu'il quittait le Nord et faisait office de favori pour le poste.https://t.co/thKweDHlJ9 pic.twitter.com/c8G7W1EvuW…
OC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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