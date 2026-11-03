Le Kremlin confirme la tenue de pourparlers avec l'Ukraine à Abou Dhabi

Le Kremlin a confirmé mardi la tenue de pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie sous la médiation des Etats-Unis les 10 et 11 novembre à Abou Dhabi, tout en disant espérer que les préparatifs en vue d'un sommet trilatéral la semaine suivante entre les présidents russe, chinois et américain seraient achevés dans les prochains jours.

Vladimir Medinsky, conseiller du président russe Vladimir Poutine, sera le négociateur en chef pour la Russie à Abou Dhabi, a déclaré lors d'un point de presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Aucune réunion entre les trois pays n'a eu lieu depuis le début de la guerre en Iran, le 28 février. Un précédent cycle de pourparlers trilatéraux avait déjà été organisé à Abou Dhabi, en début d'année, sans permettre d'avancées concrètes sur les principaux points de contentieux, notamment territoriaux, entre Kyiv et Moscou.

Le sommet entre Vladimir Poutine, Xi Jinping et Donald Trump est envisagé en marge du prochain sommet de l'Apec (Coopération économique Asie-Pacifique) à Shenzhen, en Chine, mi-novembre.

"Les participants à cette éventuelle réunion s'accordent généralement à dire qu'elle serait opportune et très utile", a déclaré Dmitri Peskov.

Donald Trump s'est dit ouvert le mois dernier à des pourparlers sur le contrôle des armements avec ses homologues russe et chinois.

(Dmitry Antonov, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)