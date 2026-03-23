Le kiné de l’AJA est élu maire d’Auxerre

Le kiné de l’AJA est élu maire d’Auxerre

Quand on vous dit qu’Auxerre est un village. Ce dimanche, Auxerre s’est imposé face à Brest (3-0), et dans la soirée comme tous les Français, les Auxerrois ont pris connaissance de leur nouveau maire. Une tête que certains connaissent déjà, puisqu’il s’agit de Mathieu Debain, le kiné de l’AJA.

Municipales 2026 : à Auxerre, Mathieu Debain l'emporte au second tour devant Cambefort, Marault et Blaise ➡️ https://t.co/c1wxdtG30r pic.twitter.com/bMrzBDQPoN…

AR pour SOFOOT.com