Le journaliste chinois a placé Mbappé hors du podium du Ballon d'or

L’Empire du milieu n’appréciait déjà pas tellement le génie français. Avant que la polémique Kylian Mbappé – Mao Zedong éclate au lendemain de la cérémonie, le journaliste chinois Luo Ming avait placé le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde à la cinquième place du Ballon d’or.

Messi, Dembélé et Rodri sur son podium

Le reporter du média Titan Sports avait jeté son dévolu sur Lionel Messi, puis sur Ousmane Dembélé avant de compléter son podium par Rodri. M. Ming avait mis le vainqueur de cette édition 2026 Harry Kane en quatrième place. Mbappé, lui, a été choisi en cinquième position, loin de sa deuxième place finale.…

MBC pour SOFOOT.com