Le jour où un candidat à l'élection présidentielle 2027 a dit à Zlatan Ibrahimović de la fermer
information fournie par So Foot 05/02/2026 à 12:26

Tout le monde veut prendre sa place. Celle d’Emmanuel Macron, qui ne pourra pas cette fois pas être candidat à sa propre succession à l’élection présidentielle 2027. Tout le contraire de nombreuses personnalités politiques, comme Jérôme Guedj, qui a fait sa grande annonce ce jeudi matin sur France Inter. Une chose est sûre : il ne pourra pas compter sur Zlatan Ibrahimović pour le défendre.

C’était il y a plus d’une décennie, en mars 2015, que le socialiste avait décidé de se payer le Suédois après sa fameuse sortie après un match perdu par le PSG à Bordeaux (3-2), quand il avait qualifié la France de « pays de merde » en se plaignant de l’arbitrage de la rencontre.…

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
