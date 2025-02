Le jour où Pep Guardiola a débarqué chez Neymar à deux heures du matin

On savait que Pep Guardiola était fou, et Neymar en a fait les frais. Questionné sur le podcast Podpah , le Brésilien est revenu sur sa carrière en long et en large. Il a notamment raconté certaines anecdotes inédites, pour le moins surprenantes. En effet, lors de la saison 2012-2013, alors qu’il évoluait encore à Santos, le Ney était courtisé par tous les plus grands clubs européens. Pep Guardiola, qui venait de quitter le FC Barcelone, rêvait de le signer. Et il était prêt à tout.

En caleçon face au meilleur coach de l’époque

Un soir en 2013, alors qu’il était paisiblement chez lui, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain reçoit plusieurs appels de son père au milieu de la nuit pour une raison… spéciale : « Après avoir gagné le prix Puskás, mon père m’a appelé à 2 heures du matin. Je lui ai répondu, il m’a dit d’ouvrir la porte, j’étais en caleçon. Il y avait mon père, Pep Guardiola et le traducteur . » …

RA pour SOFOOT.com