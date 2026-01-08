Le jour où Michel Platini a joué pour le Koweït

Alors qu'il avait mis un terme à sa carrière sportive l'année précédente, Michel Platini a accepté de rechausser les crampons pour disputer un dernier match officiel sous les couleurs de… la sélection nationale koweïtienne. C'était le 27 novembre 1988 contre l'URSS, et l'affaire reste encore aujourd'hui entourée de mystères.

Dans la France d’aujourd’hui, où l’opinion publique se montre si intransigeante vis-à-vis du comportement de ses footballeurs internationaux, c’est une décision qui aurait déclenché la polémique, voire un tollé. Comment ne pas l’imaginer alors même que les Bleus sont montrés du doigt si leurs lèvres ne bougent pas pendant La Marseillaise ? Que dirait cette même opinion si elle voyait l’un des membres de la sélection revêtir le maillot d’une autre nation pour y disputer un match ? Trahison ! Ce fut pourtant le choix fait par le meilleur d’entre tous, Michel Platini, dont le curriculum vitae indique très officiellement qu’en trait d’union entre sa carrière sportive et celle – éphémère – de sélectionneur, il a honoré une cape pour la sélection… du Koweït. Bizarre ? Certainement. Scandaleux ? Il y a en tout cas matière à s’étonner de cette incongruité, bien qu’à l’époque la nouvelle ne semble pas avoir fait autant de bruit qu’on pourrait s’y attendre aujourd’hui. « Platoche » était une personnalité trop respectable, trop intouchable pour remettre en cause ses décisions, si surprenantes soient-elles.…

Par Régis Delanoë pour SOFOOT.com