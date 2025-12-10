Le jour où le PSG de QSI découvrait l’Europe à Bilbao

En 2011, le PSG tombait sur la pelouse de l’Athletic Club en Ligue Europa, alors que le projet qatari en était encore à ses balbutiements. Quatorze ans plus tard, les deux clubs se retrouvent ce mercredi soir, à San Mamés (21h), avec des statuts bien différents. Petit shoot de nostalgie au cœur de la première déconvenue européenne de l’ère QSI.

C’est une tradition à Bilbao. À chaque fois qu’une équipe découvre la cathédrale de San Mamés, son capitaine dépose une gerbe de fleurs devant le buste de Rafael Moreno Aranzadi, plus connu sous le nom de « Pichichi », quadruple vainqueur de la Coupe du Roi avec l’Athletic Club et buteur en série du club basque dans les années 1910, avant que le typhus ne l’emporte bien trop tôt, à l’aube de ses 30 ans. Ce jeudi 29 septembre 2011, c’est le capitaine du PSG Mathieu Bodmer qui dépose le bouquet avant d’aller croiser le fer avec les Leones , pour la deuxième journée du groupe F de Ligue Europa.

Cette saison-là, Paris est passé sous pavillon qatari sous la direction de Nasser al-Khelaifi, qui découvre encore les rouages du foot français. C’est donc un club en pleine métamorphose qui se retrouve devant les vétustes murs de l’ancien San Mamés, alors que l’écrin que l’on connaît aujourd’hui n’en était encore qu’aux fondations. Tout comme le projet parisien, où la nouvelle direction a aligné 87 millions d’euros dès le premier mercato estival pour se renforcer à toutes les lignes. Ce jour-là, quatre recrues sont titularisées par Antoine Kombouaré : Nicolas Douchez, Diego Lugano, Mohamed Sissoko et Javier Pastore, transfert phare de ce premier été d’abondance.…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com