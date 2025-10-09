Le jour où la France en a passé dix à l’Azerbaïdjan

Vous faisiez quoi il y a 30 ans ? L’équipe de France, elle, pliait l’Azerbaïdjan en dix. Entre le fiasco de 1993 contre la Bulgarie et l’Euro 1996 lançant l’aventure dorée de la bande de Jacquet, il y a eu cette volée mémorable. Une époque où Lebœuf et Zidane avaient des cheveux et où Auxerre recevait les Bleus.

Quasiment deux ans jour pour jour après les 14 buts collés à Gibraltar pour la plus large victoire de son histoire, l’équipe de France a la possibilité de rééditer contre l’Azerbaïdjan. « C’est possible, mais il faudra beaucoup de réussite » , indique Vincent Guérin. L’ancien milieu de terrain aux 19 capes chez les Bleus sait de quoi il parle puisqu’il a grandement participé à la deuxième meilleure performance de la sélection dans ce domaine. Le 6 septembre 1995, il inscrit un but et délivre quatre passes décisives, ainsi que « deux avant dernières passes » , selon ses dires, pour mener la France vers un succès 10-0 contre ces mêmes Azerbaïdjanais. Dans les colonnes des médias locaux, cette rouste est surnommée « la tragédie d’Auxerre », tandis que dans l’Hexagone, elle rappelle les prémices d’une génération prête à rouler sur le monde.

La peur au ventre

Avant le coup d’envoi, le groupe d’Aimé Jacquet n’imagine pourtant pas empiler les pions. Alors qu’il ne reste que trois matchs de qualifications à l’Euro 96, l’heure est grave car, à cause de cinq nuls et de seulement deux victoires, les Bleus ne sont qu’à quelques pas d’une deuxième compétition internationale manquée de suite. « On était en pleine réinitialisation de cette équipe parce qu’il y avait eu les déboires de 1993, retrace Frank Lebœuf, double buteur ce jour-là, puis vainqueur de la Coupe du monde 1998 et de l’Euro 2000 . Aimé Jacquet essayait de reconstruire. On tâtonnait un peu, mais on y est arrivé ! » Et de quelle manière ! Lanterne rouge du groupe 1, la 149 e équipe au classement FIFA n’a jamais perdu de plus de trois buts d’écart et les absences de Jean-Pierre Papin, Éric Cantona, Patrice Loko ou encore Nicolas Ouédec peuvent faire craindre la panne offensive.…

Propos recueillis par JF et EL.

Par Enzo Leanni, avec Julien Faure pour SOFOOT.com