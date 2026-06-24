Le jour où Guy Stéphan a remplacé Didier Deschamps sur le banc des Bleus

Le jour où Guy Stéphan a remplacé Didier Deschamps sur le banc des Bleus

Le presque éternel adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphan, va vivre son deuxième match sur le banc de l’équipe de France ce vendredi face à la Norvège , après le retour dans l’Hexagone du sélectionneur endeuillé par la disparition de sa maman.

Une défaite contre le Danemark pour Stéphan

Il avait déjà endossé ce rôle le 3 juin 2022, lors d’un match de Ligue des nations face au Danemark, au moment de la mort du père de Didier Deschamps. …

EM pour SOFOOT.com