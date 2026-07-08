Le jour où Ayyoub Bouaddi a joué contre le Maroc

Il y a un peu moins de deux ans, Ayyoub Bouaddi battait le Maroc avec l’équipe de France U20 en match amical. Le temps a fait son œuvre et c’est désormais un quart de finale de Coupe du monde (senior) qui attend le milieu lillois de 18 ans : avec le maillot rouge des Lions de l’Atlas sur le dos, et face à l’équipe de France.

Un soir d’octobre 2024, le rendez-vous est donné à 18 heures au centre technique national Fernand-Sastre. L’équipe de France U20 croise le fer avec le Maroc en match amical pour préparer la Coupe du monde des moins de 20 ans. Dans le onze de Bernard Diomède, un milieu aux boucles soyeuses de 17 ans impressionne : Ayyoub Bouaddi. Même si elle compte pour du beurre, cette rencontre est forcément particulière pour le jeune Franco-Marocain, qui a déjà porté à deux reprises le brassard de capitaine sous la tunique tricolore en équipes de jeunes. Et elle était tout sauf simple.

C’était son premier match avec nous, il a su s’adapter très vite, et c’est une qualité qu’il a gardée.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com