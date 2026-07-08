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Le budget colossal de la FIFA pour soutenir Infantino sur Instagram
information fournie par So Foot 08/07/2026 à 23:51

Le budget colossal de la FIFA pour soutenir Infantino sur Instagram

Le budget colossal de la FIFA pour soutenir Infantino sur Instagram

Influenceur XXL. Comme les clubs professionnels et la plupart des joueurs actuels, Gianni Infantino n’aime pas les médias et utilise ses propres canaux de communication pour propager sa bonne parole . A cette différence près que le président de la FIFA dispose d’un budget colossal pour faire passer ses messages. C’est en tout cas ce que révèle une enquête du magazine d’investigation norvégien Josimar.

Selon le média, la FIFA a signé un contrat d’une valeur estimée à un peu moins de 3 millions d’euros avec l’agence de communication Ten Toes Media. Cette dernière, qui comptait des clients aussi divers que l’UEFA, Arsenal et Harry Kane dans son portefeuille, est chargée de gérer les réseaux sociaux de l’instance (LinkedIn, Instagram, Facebook et X) et de Gianni Infantino sur la période mars 2025-décembre 2026.…

JD pour SOFOOT.com

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