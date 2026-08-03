Le joueur le plus « banal » du Mondial commence sa nouvelle vie avec un but
No Payne, no gain. Tim Payne a inscrit son premier but avec Olimpia dès ses débuts officiels sous le maillot du club paraguayen. Entré à la 69 e minute face à Rubio Ñu, alors que son équipe menait déjà 4-0, le défenseur néo-zélandais de 32 ans a récupéré le ballon dans son propre camp avant de participer à la contre-attaque et de conclure l’action d’une frappe depuis l’entrée de la surface . Pleine lucarne, ou presque.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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