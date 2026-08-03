 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L’Algérie devrait se séparer de son coach
information fournie par So Foot 03/08/2026 à 09:35
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

L’Algérie devrait se séparer de son coach

L’Algérie devrait se séparer de son coach

Prolongé jusqu’en 2028, parti en 2026. Selon La Gazette du Fennec , Vladimir Petković devrait quitter son poste de sélectionneur de l’Algérie , quelques semaines après l’élimination des Verts en seizièmes de finale de la Coupe du monde face à son ancienne équipe, la Suisse (0-2).

Le technicien de 62 ans et la Fédération algérienne auraient trouvé un accord pour une résiliation à l’amiable. Le Suisse et ses adjoints devraient percevoir trois mois d’indemnités.

MJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank