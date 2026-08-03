L’Algérie devrait se séparer de son coach

Prolongé jusqu’en 2028, parti en 2026. Selon La Gazette du Fennec , Vladimir Petković devrait quitter son poste de sélectionneur de l’Algérie , quelques semaines après l’élimination des Verts en seizièmes de finale de la Coupe du monde face à son ancienne équipe, la Suisse (0-2).

Le technicien de 62 ans et la Fédération algérienne auraient trouvé un accord pour une résiliation à l’amiable. Le Suisse et ses adjoints devraient percevoir trois mois d’indemnités. …

MJ pour SOFOOT.com