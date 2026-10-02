Affaire City : pour Unai Emery, « beaucoup de clubs gonflent leur budget »

Je triche, tu triches, tout le monde triche. C’est l’avis d’Unai Emery, interrogé ce vendredi par le quotidien Diario de Sevilla sur les accusations de fraude financière visant Manchester City. « Beaucoup de clubs gonflent leur budget. C’est connu de tout le monde . Car pour construire un effectif, il faut faire avec les restrictions liées au fair-play financer et équilibrer les économies entre les départs et les arrivées. Maintenant, c’est aux tribunaux de trancher » , a glissé l’entraîneur d’Aston Villa, seul coach de Premier League a réagir sur cette affaire jusqu’ici. « Ce qui m’affecte, c’est qu’on parle d’une équipe qui jouait exceptionnellement bien avec Pep Guardiola… » a conclu le Basque.

Emery sait d’ailleurs de quoi il parle, puisque Aston Villa est également dans le collimateur de l’UEFA pour des raisons quasi-similaires . En attendant, Manchester City a fait appel de la décision de la Commission de la Premier League.…

AB pour SOFOOT.com