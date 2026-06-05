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Le Japon enchaîne les mauvaises surprises pour sa préparation
information fournie par So Foot 05/06/2026 à 11:47

Le Japon enchaîne les mauvaises surprises pour sa préparation

Le Japon enchaîne les mauvaises surprises pour sa préparation

On ne rigole pas avec la qualité. Les Japonais ont connu une acclimatation quelque peu particulière à leur arrivée au Mexique. En pleine préparation pour la Coupe du monde, les Samouraï Blue ont du changer de terrain non pas une, mais deux fois consécutives en deux jours, en raison de la qualité des pelouses selon un rapport de l’AFP. « C’est à cause du mauvais temps, on n’y peut rien. Nous voulons nous assurer d’une préparation optimale » , a déclaré le directeur technique de la Fédération Japonaise de football, Masakuni Yamamoto.

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