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Mbappé encore un peu plus dans l’histoire des Bleus
information fournie par So Foot 05/06/2026 à 12:44

Mbappé encore un peu plus dans l’histoire des Bleus

Mbappé encore un peu plus dans l’histoire des Bleus

Comme dirait Grégory, « écris l’histoiiiire ! » . Titulaire à la pointe de l’attaque des Bleus face à la Côte d’Ivoire (1-2) ce jeudi soir, Kylian Mbappé a écrit un petit peu plus sa légende sous la tunique tricolore ornée du coq . En honorant sa 97 e sélection, le capitaine des Bleus a intégré le top 10 des joueurs les plus capés de l’histoire de l’équipe de France , à égalité avec Laurent Blanc, Bixente Lizarazu et Karim Benzema.

𝑈𝑛 𝑝𝑒𝑢 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙’ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝐵𝑙𝑒𝑢𝑠 📓 💙 Kylian Mbappé a honoré hier sa 𝟗𝟕𝐞 𝐬𝐞́𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧, ce qui lui permet d’intégrer le 𝐓𝐎𝐏 𝟏𝟎 des 𝐣𝐨𝐮𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐜𝐚𝐩𝐞́𝐬 de l’histoire de l’Équipe de France, à égalité avec… pic.twitter.com/Lp3AtqQJO2…

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