De Nantes à Nantes, le diamant Rayan Cherki est poli

Six ans après ses débuts remarqués à la Beaujoire sous les couleurs de l’OL, Rayan Cherki est enfin parvenu à se faire une place chez les Bleus. Face à la Côte d’Ivoire pour son retour dans l’antre des Canaris, le métronome a marqué les esprits grâce à une prestation convaincante et son sens de l'humour. L'histoire d'un espoir qui a pris son temps avant de confirmer son immense talent.

Le samedi 18 janvier 2020, un virus nommé Cherki rendait malade la défense du FC Nantes sur la pelouse de la Beaujoire. Pour sa première titularisation en professionnel lors d’un seizième de finale de la Coupe de France, le cadet de l’OL, 16 ans au coup d’envoi, inscrivait un doublé en 9 minutes avant d’obtenir un penalty et de délivrer un caviar pour Moussa Dembélé. La naissance d’un prodige voué à épater la planète football dans les années à venir. Quelques mois plus tard, alors que la France se confinait pour lutter contre cette saleté de Covid-19, la propagation de la maladie Cherki a ralenti, au point qu’elle devienne parfois une petite bactérie sans grand danger. Le temps d’incubation était seulement un peu plus long que prévu, et c’est très bien comme ça.

Une progression lente et linéaire

Pas encore prêt à enchaîner les matchs de haut niveau après son chef-d’œuvre contre Nantes, le meneur de l’Olympique Lyonnais a patienté dans la salle d’attente du club rhodanien pendant plusieurs saisons. Au mercato estival de 2024, il n’est pas passé loin de partir en croisière vers les bords de la Tamise à Fulham, ce qui aurait pu changer le destin de sa carrière. Finalement, Rayan Cherki a filé à Manchester City la saison suivante où il lui a été prescrit des ordonnances du docteur Pep Guardiola. Sa première saison aussi étonnante que réjouissante chez les SkyBlues lui a ouvert les portes de l’équipe de France, six ans après ce premier match contre Nantes. Oui, dans le foot contemporain il n’y a pas que la folle précocité des Kylian Mbappé et Désiré Doué. Prendre son temps et galérer par moment pour arriver à ses fins est aussi un moyen d’atteindre ses rêves.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com