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Rayan Cherki meilleur joueur et meilleur jeune de Premier League ?
information fournie par So Foot 05/06/2026 à 12:37

Rayan Cherki meilleur joueur et meilleur jeune de Premier League ?

Rayan Cherki meilleur joueur et meilleur jeune de Premier League ?

Rayan Cherki à tous les étages. Parmi les nommés pour le trophée de meilleur joueur et ceux du meilleur jeune du football anglais, le meneur français est le seul joueur à être en lice pour les deux. La PFA (Professional Footballers’ Association) vient de désigner les six nommés pour chaque prix.

En plus du gone de 22 ans, Bruno Fernandes et son record historique de passes décisives dans le championnat anglais (21) ainsi qu’ Erling Haaland et son statut de meilleur buteur (27 pions) sont les seuls joueurs qui ne sont pas champions présents dans la liste pour être MVP. Les joueurs d’Arsenal Gabriel Magalhães, car il fallait bien un défenseur, David Raya , car il fallait bien un gardien, et Declan Rice , car il fallait bien le meilleur joueur de Premier League, complètent la liste.…

NB pour SOFOOT.com

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