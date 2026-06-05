La Bosnie a les plus grands joueurs du Mondial

L’attaque des titans. Cauchemar de l’Italie, la Bosnie-Herzégovine part à la Coupe du monde avec un avantage de taille : son équipe a les joueurs les plus grands de l’ensemble des sélections participantes avec 187,2 centimètres en moyenne . Des tiges prêtes à rester en Amérique du Nord pour jouer en NBA après la compétition.

La France 8 e , l’Argentine 44 e

Chez les favoris de cette Coupe du monde, la France est 8 e de ce classement avec 184,9 centimètres . l’Angleterre 14 e avec 184,2 centimètres, le Brésil 23 e avec 182,8 centimètres, l’Espagne 31 e avec 181,7 centimètres et le Portugal 34 e avec 181,5 centimètres . Au fond de la charrette, l’Argentine se classe à la 44 e place avec seulement 179,7 centimètres. Ceux qui s’assiéront au premier rang sur la photo de classe de cette Coupe du monde seront les Saoudiens, bons derniers avec 178,4 centimètres. …

MBC pour SOFOOT.com