Le hors-jeu semi-automatique sera utilisé dès la 32e journée de Premier League

Le début de la fin ?

Annoncé depuis le mois de février et adopté à l’unanimité par les clubs de Premier League il y a un an, le hors-jeu semi-automatique va très prochainement débarquer en Premier League. Cette nouvelle technologie, dont le but principal est de gagner en rapidité sans perdre en précision, a porté ses fruits, notamment lors de sept des huit rencontres du cinquième tour de la FA Cup en mars, ont déclaré les instances anglaises ce mardi. Comme prévu, cette dernière sera utilisée avant la fin de la saison, et même dès le 12 avril prochain, lors de la 32 e journée du championnat d’Angleterre. …

TM pour SOFOOT.com