Le Hezbollah présente un plan d'aide aux Libanais déplacés

par Maya Gebeily et Laila Bassam

Le Hezbollah va verser une aide pouvant atteindre 14.000 dollars (12.500 euros) aux familles dont le domicile principal a été détruit ou rendu inhabitable au cours du conflit contre Israël cette année, a annoncé mardi le président du conseil exécutif du mouvement armé libanais.

Citant deux personnes ayant une connaissance directe de ce transfert d'argent, Reuters a rapporté la semaine dernière que le Hezbollah avait reçu 200 millions de dollars de l'Iran pour lui permettre de venir en aide aux familles libanaises déplacées, même si les Etats-Unis ont dit douter de la capacité de Téhéran à fournir une telle assistance financière.

L'Iran n'a pas commenté les informations de Reuters.

Aux termes du plan présenté par le président du conseil exécutif du Hezbollah, Ali Damouch, les familles éligibles à Beyrouth et dans la banlieue sud de la capitale libanaise recevront 14.000 dollars, dont 8.000 dollars pour l'ameublement de leur logement et 6.000 dollars pour le loyer. Les familles résidant ailleurs au Liban recevront 12.000 dollars, répartis en 8.000 dollars pour l'ameublement et 4.000 dollars pour le loyer, des montants inchangés par rapport à 2024.

Ali Damouch a précisé que seraient éligibles les familles dont les logements ont été détruits, jugés inhabitables à la suite d'un examen technique ou fortement endommagés, ainsi que les familles déplacées des secteurs occupés par Israël et de leurs environs.

En soutien à Téhéran, le Hezbollah s'est engagé le 2 mars dans le conflit déclenché l'avant-veille par des frappes des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran.

La campagne de bombardements contre Beyrouth et les bastions du mouvement chiite libanais et l'invasion terrestre du Sud-Liban menées par l'armée israélienne ont fait des centaines de milliers de déplacés, outre les plus de 4.300 morts recensés par le ministère libanais de la Santé, qui n'établit pas de distinction entre civils et combattants.

Ali Damouch a refusé mardi de commenter aussi bien les informations de Reuters sur le transfert de fonds iraniens dont aurait bénéficié le Hezbollah le mois dernier que la réaction des Etats-Unis, lesquels jugent que cet argent "n'existe pas".

Il a aussi refusé de fournir le montant total de l'enveloppe que son mouvement consacrera à cette aide aux déplacés.

(Maya Gebeily et Laila Bassam, rédigé par Tala Ramadan, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)