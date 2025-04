Le Havre double Reims, Strabourg passe quatrième

Bon, Montpellier a définitivement lâché.

Opposée au Havre dans une rencontre ressemblant à un match de la dernière chance pour elle, le lanterne rouge du championnat de France s’est encore inclinée et a enchaîné une neuvième défaite consécutive face à un concurrent direct. Le MHSC (qui a fini à dix, avec le rouge de Bamo Meïté) compte maintenant dix unités de retard sur Reims (barragiste) et onze sur son adversaire du jour, qui sort donc de la zone rouge grâce à cette victoire plutôt facile : Yassine Kechta a ouvert le score dès la troisième minute de jeu au rebond d’une tentative signée Josué Casimir, puis Abdoulaye Touré a fait le break de loin une demi-heure plus tard en profitant d’une mauvaise relance adverse. Ce succès ne fait absolument pas les affaires du Stade, défait à domicile contre Strasbourg et doublé par Le Hac.…

FC pour SOFOOT.com