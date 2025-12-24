Le guide ultime pour se sortir des discussions foot des repas de Noël

C’est Noël, et vous devez affronter tous les débats foot qui débarquent sans prévenir pendant les repas de famille. Intelligence artificielle, équipe de France, Karim Benzema et binationaux... Voici l’antisèche parfaite pour éviter tous les terrains glissants.

Nous sommes le 25 décembre 2025, jour de Noël. La plupart ont déjà commencé les hostilités la veille pour le réveillon, avant d’enchaîner avec le copieux repas de famille annuel qui s’étale sur une fourchette avoisinant la plage horaire 12h-18h. « Promis, on fera un truc plus light l’année prochaine » , dit-on en fin d’après-midi une fois lourds comme des enclumes. Spoiler : ça n’arrive jamais. Les repas sont toujours aussi longs et vous serez autant assénés de questions sur le foot. Midi. Après avoir déballé vos premiers cadeaux, il est l’heure de retrouver la famille version élargie. En tant que lecteur de So Foot ou que simple amoureux du ballon rond, vous savez pertinemment que vous êtes la caution foot, censée répondre, aiguiser et étaler sa connaissance sur tous les sujets qui vont sur ce terrain-là. Il est très probable que la première question qu’on vous pose soit à propos de la forme de votre équipe favorite. « Alors, ça donne quoi [insérer club] ? » Si vous supportez un club qui joue le maintien ou, pire encore, qui évolue en D2, la réponse sera : « C’est une saison de transition » ou « On est déjà éliminés de la Coupe de France. » Au contraire, le supporter du PSG pourra se targuer d’avoir remporté six trophées en 2025, égalant le record du Barça 2009 et du Bayern 2020. Easy. Mais attention, c’est se mettre dans un sacré bourbier.

Rôti de pigeon et Coupe(s) du monde

« Au fait, c’est quoi cette Coupe intercontinentale ? Elle sort d’où ? » , relance votre petit cousin qui est tombé sur la victoire parisienne contre Flamengo via un edit TikTok de Désiré Doué. Alors que vous étiez tranquillement au Martini en train d’aligner les coquilles d’huître et d’enquiller les tartines de rôti de pigeon, vous voilà obligé de vous creuser la tête. Voici une réponse courte et concise. « La Coupe intercontinentale remplace l’ancien format de la Coupe du monde des clubs, qui est désormais une compétition à part organisée tous les quatre ans en été, entre une année Coupe du monde et Euro. Son ancien format, organisé en fin d’année civile, a été repris par la Coupe intercontinent

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com