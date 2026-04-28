Le groupe du PSG (presque) au complet pour défier le Bayern
Prêt pour la bagarre. Le Paris Saint-Germain a communiqué ce mardi matin le groupe des 23 joueurs convoqués par Luis Enrique pour la demi-finale aller de Ligue des champions face au Bayern .
Vitinha est bien là
De retour à l’entraînement ce lundi après son inflammation du talon d’Achille contractée lors du revers face à l’OL (1-2), Vitinha est bien présent dans le groupe . Le maestro portugais postule même à une place de titulaire. Sorti à la pause du match face à Angers ce week-end après une petite gêne, Achraf Hakimi sera également de la partie .…
VM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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