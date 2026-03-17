Tudor se prend pour Jean-Claude Dusse avant la C1

« Oublie que t’as aucune chance. Vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. » Igor Tudor a peut-être regardé Les Bronzés font du ski avant d’arriver en conférence de presse ce mardi à la veille de retrouver l’Atlético Madrid avec Tottenham en Ligue des champions.

« Pas impossible »

Il y a une semaine, les Spurs – déjà en grande souffrance en Premier League – étaient balayés 5 buts à 2 en Espagne en huitième de finale aller de la compétition européenne et auront besoin d’un miracle, ou du moins une prestation plus que parfaite, pour renverser le match contre les Colchoneros mercredi soir à domicile.…

LL pour SOFOOT.com