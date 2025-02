information fournie par So Foot • 17/02/2025 à 11:54

Le gros coup de filet de LaLiga contre le streaming illégal

DAZN France est jaloux.

Le combat de LaLiga contre le piratage a payé. L’Espagne fait partie des pays où le football est le plus piraté. En novembre, 59% des amateurs de football espagnol regardaient le championnat illégalement. Ce taux s’explique notamment par le coût démesuré des abonnements aux chaînes diffusant le football. Ce sont Movistar et DAZN – oui, encore eux – qui se partagent les matchs de Liga. Pour ne rien rater de la Ligue des champions et du championnat, le prix s’élève à 100 euros. Par conséquent, il n’est pas étonnant de voir que le streaming illégal se porte à merveille, en Espagne aussi.…

RA pour SOFOOT.com