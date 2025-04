Le grand projet d'Infantino démonté en Premier League

Le Frank-parler.

Seuls trois entraîneurs de Premier League sont restés en place depuis 2021 : Pep Guardiola à Manchester City, Mikel Arteta et Thomas Frank à Brentford. Alors quand bien même le Danois n’entraîne « que » les Bees , actuellement douzièmes du championnat, on l’écoute. Et encore plus quand il s’agit de prendre de la hauteur sur la congestion du calendrier . « Cela concerne plutôt les équipes engagées en Europe » , a-t-il confié à l’issue du nul contre Chelsea. Son équipe finira la saison avec « seulement » 43 matchs joués, là où les Blues en disputeront au minimum 57, et potentiellement 64 s’ils vont au bout en Ligue Conférence et au Mondial des clubs .…

