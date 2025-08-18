Le gouvernement va prononcer la dissolution d'un groupe hooligan de Strasbourg
Un de moins.
Il était en haut de la pile du ministère de l’Intérieur : le groupe Strasbourg Offenders devrait bientôt être dissout , d’après les informations de L’Équipe . Ce collectif de supporters du RC Strasbourg est connu ses actions violentes, ses différentes incitations à la haine et plus généralement ses positions assumées d’extrême droite.…
ARM pour SOFOOT.com
