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Le golazo de Luis Suárez avec l'Inter Miami
information fournie par So Foot 23/04/2026 à 14:33

Le golazo de Luis Suárez avec l'Inter Miami

Le golazo de Luis Suárez avec l'Inter Miami

Un Pistolero qui flingue. L’Inter Miami est sorti vainqueur de son déplacement sur le terrain du Real Salt Lake (0-2) , pour son neuvième match de saison régulière de MLS, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Luis Suárez, remplaçant de luxe

La différence a été faite en l’espace de deux minutes par Rodrigo De Paul (82 e ), puis Luis Suárez (83 e ). Ce dernier, entré en cours de match , s’est illustré en inscrivant un but sublime. Après un double une-deux avec un partenaire, l’attaquant uruguayen a réussi à trouver la lucarne sur une reprise de volée du pied gauche dans les 16 mètres . Un pied gauche qui fait décidément des merveilles aux États-Unis.…

CT pour SOFOOT.com

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