Le golazo de Luis Suárez avec l'Inter Miami

Un Pistolero qui flingue. L’Inter Miami est sorti vainqueur de son déplacement sur le terrain du Real Salt Lake (0-2) , pour son neuvième match de saison régulière de MLS, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Luis Suárez, remplaçant de luxe

La différence a été faite en l’espace de deux minutes par Rodrigo De Paul (82 e ), puis Luis Suárez (83 e ). Ce dernier, entré en cours de match , s’est illustré en inscrivant un but sublime. Après un double une-deux avec un partenaire, l’attaquant uruguayen a réussi à trouver la lucarne sur une reprise de volée du pied gauche dans les 16 mètres . Un pied gauche qui fait décidément des merveilles aux États-Unis.…

CT pour SOFOOT.com