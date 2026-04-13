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Le Ghana tient son nouveau sélectionneur
information fournie par So Foot 13/04/2026 à 21:08

Le Ghana tient son nouveau sélectionneur

Le Ghana tient son nouveau sélectionneur

Le Ghana a trouvé chaussure à son pied. Deux semaines après le limogeage d’Otto Addo, la Fédération ghanéenne de football a officialisé ce lundi soir l’arrivée de son nouveau sélectionneur en la personne de Carlos Queiroz. Passé notamment sur le banc du Real Madrid pendant la saison 2003-2004, le Portugais de 73 ans sera donc sur le banc des Black Stars cet été lors de la Coupe du monde en Amérique du Nord.

Une riche expérience en Coupe du monde

Après deux matchs amicaux contre le Mexique et le pays de Galles, Carlos Queiroz s’envolera avec ses joueurs pour le Mondial où un groupe relevé attend le Ghana : le Panama le 18 juin pour son entrée en lice, puis surtout l’Angleterre le 23 et enfin la Croatie le 27. Il participera – sur un banc – à son cinquième Mondial consécutif après le Portugal en 2010 puis l’Iran en 2014, 2018 et 2022.…

LL pour SOFOOT.com

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