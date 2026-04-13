Coach Jack Wilshere remporte son premier trophée

Un cigare comme Ancelotti pour fêter ça ? Ce dimanche, Jack Wilshere a remporté son premier trophée en tant qu’entraîneur . Arrivé il y a à peu près six mois à Luton, où il était déjà passé à 9 ans avant de rejoindre Arsenal, l’Anglais redonne le sourire aux Hatters , qui n’avaient plus connu de joie depuis leur montée en Premier League en 2023.

C’est dans le même stade, à Wembley, que les hommes de Wilshere se sont imposés 3-1 face à Stockport County et remporté l’EFL Trophy , une compétition entre les clubs de League One et Two ainsi que certaines équipes U23 d’équipes de plus hautes divisions.…

EA pour SOFOOT.com