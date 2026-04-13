Lamine Yamal demande une faveur à Simeone avant le retour

Lamine Yamal est prêt. Arrivé tout sourire et lunettes sur le nez en conférence de presse, l’Espagnol n’a pas caché ses ambitions avant le quart de finale retour de Ligue des champions contre l’Atlético Madrid mardi soir : « J’ai hâte d’être demain, ce sont de grands moments » , a-t-il déclaré.

Le joueur de 19 ans a également profité du moment pour demander une faveur à Diego Simeone : « J’espère faire la différence. À voir si Cholo (Simeone) me rend un service et me met face à un simple un contre un » . Une demande aussi surprenante que hautement improbable quand on connaît le talent du bonhomme.…

TC pour SOFOOT.com