Achraf Hakimi loue Luis Enrique pour sa vision du poste de latéral

Luis Enrique est-il le meilleur coach du monde ? Ce n’est pas aujourd’hui qu’on essaiera de répondre à cette question mais une chose est sûre, depuis son arrivée en 2023, l’impact de l’entraîneur espagnol au PSG est indéniable . Et c’est Achraf Hakimi qui le dit.

De passage en conférence de presse à la veille du quart retour de Ligue des champions contre Liverpool, le latéral droit marocain s’est montré élogieux au sujet de son entraîneur et de sa vision différente et innovante du football, notamment pour son poste de latéral…

LL pour SOFOOT.com