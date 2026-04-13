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Le Ghana pleure la disparition d'un jeune joueur après un vol à main armé
information fournie par So Foot 13/04/2026 à 12:18

Le Ghana pleure la disparition d'un jeune joueur après un vol à main armé

Le Ghana pleure la disparition d'un jeune joueur après un vol à main armé

Le Ghana est en deuil. Ce lundi, la Fédération ghanéenne de football a annoncé le décès de Dominic Frimpong , attaquant du club de Berekum Chelsea, à la suite d’un vol à main armé .

GFA COMMISERATES WITH BEREKUM CHELSEA FOLLOWING REPORTED ARMED ROBBERY ATTACK AND TRAGIC PASSING OF DOMINIC FRIMPONG https://t.co/n3nooVTEzV…

CT pour SOFOOT.com

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