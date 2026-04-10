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Le gardien russe de Bodø/Glimt devient norvégien
information fournie par So Foot 10/04/2026 à 15:05

Le gardien russe de Bodø/Glimt devient norvégien

Le gardien russe de Bodø/Glimt devient norvégien

Est-ce que les papiers arrivent plus vite quand une participation à une Coupe du monde est en jeu ? Le gardien de Bodø/Glimt Nikita Haikin est désormais citoyen norvégien . Un processus de naturalisation était en cours depuis des mois et, ce vendredi, le registre national norvégien accueille donc le trentenaire.

Le fils du recherché Ilya Haikin est maintenant russe, israélien, anglais et norvégien : une jolie collection de passeports. « Bodø et la Norvège sont devenus mon foyer. Je suis extrêmement reconnaissant d’être désormais citoyen norvégien. Un grand merci à tous ceux qui m’ont soutenu et qui ont fait partie de ce parcours […] C’est ma Norvège » , a-t-il posté sur Instagram.…

EA pour SOFOOT.com

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