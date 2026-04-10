Le championnat espagnol bientôt au Maroc ?

Le football espagnol qui s’invite bientôt au Maroc ? C’est une possibilité évoquée par Javier Tebas , le président de la Ligue nationale de football professionnel en Espagne, dans une interview diffusée par l’agence de presse marocaine MAP ce jeudi. « Compte tenu du nombre de supporters qui suivent le championnat espagnol au Maroc, je pense qu’ il serait plus facile de jouer au Maroc , notamment parce que les contraintes logistiques liées aux déplacements sont minimes . Nous pourrions aussi envisager un match dans le nouveau stade de Casablanca » , annonce le patron de la Liga.

🚨 Javier Tebas está dispuesto a llevar partidos de La Liga a Marruecos 🇲🇦‼️ Incluso podría llevar un par de partidos al nuevo estadio de Casablanca (cuando termine) "Es un gran país futbolero, en temas logísticos sería muy fácil por la cercanía" 🤝🇪🇸pic.twitter.com/J9HwiXx13d…

CT pour SOFOOT.com