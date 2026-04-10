L'Italie a désigné le remplaçant de Gattuso

La Botte a besoin d’un bon coup de pied pour se réveiller. Privée pour la troisième fois d’affilée d’une participation à la Coupe du monde , l’Italie et son sélectionneur Gennaro Gattuso s’étaient séparés peu après la défaite de la Squadra Azzurra face à la Bosnie.

Pour faire l’intérim le temps de trouver un nouvel entraîneur (certainement Antonio Conte), la fédération a indiqué l’arrivée de Silvio Baldini sur le banc . Il occupera le poste lors des deux matchs de juin face au Luxembourg et la Grèce.…

EA pour SOFOOT.com