L'Italie a désigné le remplaçant de Gattuso
La Botte a besoin d’un bon coup de pied pour se réveiller. Privée pour la troisième fois d’affilée d’une participation à la Coupe du monde , l’Italie et son sélectionneur Gennaro Gattuso s’étaient séparés peu après la défaite de la Squadra Azzurra face à la Bosnie.
Pour faire l’intérim le temps de trouver un nouvel entraîneur (certainement Antonio Conte), la fédération a indiqué l’arrivée de Silvio Baldini sur le banc . Il occupera le poste lors des deux matchs de juin face au Luxembourg et la Grèce.…
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