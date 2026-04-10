Bruno Genesio endeuillé par le décès de son papa

Dans un message publié sur leurs réseaux sociaux ce vendredi après-midi, le LOSC a annoncé le décès du papa de Bruno Genesio . L’entraîneur français de 59 ans, en deuil, n’a donc pas pu participer à la traditionnelle conférence de presse d’avant-match prévue ce vendredi, et il pourrait également manquer le déplacement de son équipe contre Toulouse dimanche après-midi.

⚫ Le LOSC, par la voix de son Président Olivier Létang et l'ensemble de ses composantes, tient à présenter ses plus sincères condoléances à son entraîneur, Bruno Genesio, qui a eu la douleur de perdre son papa. Toutes nos pensées sont dirigées aujourd'hui vers notre coach, sa……

TC pour SOFOOT.com