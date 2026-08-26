Le gardien préféré des Français à Chelsea ?

Lui, il n’est pas prêt de finir à Strasbourg. En quête d’un nouveau défi, Emiliano Martinez se rapprocherait de Chelsea. Selon The Athletic , le portier d’Aston Villa à la langue bien pendue aurait été proposé par ses représentants aux club londonien après les boulettes de Robert Sanchez en Premier League face à Fulham (3-2).

Un départ à tout prix

Le quotidien étasunien rappelle que le plus détesté des gantés aurait d’abord discuté avec la Juventus avant que les négociations n’échouent. Pour autant, le champion du monde 2022 songerait toujours à plier bagage de Birmingham après que Zion Suzuki a signé chez les Villans . Arrivé en 2020 après huit saisons à galérer avec Arsenal, Dibu s’est finalement imposé comme l’un des meilleurs gardiens en Angleterre en remportant notamment la Ligue Europa cette année .…

SW pour SOFOOT.com