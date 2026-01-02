 Aller au contenu principal
Le gardien du Nigeria a pensé à arrêter le foot après la perte de ses parents
02/01/2026

Le gardien du Nigeria a pensé à arrêter le foot après la perte de ses parents

Le gardien du Nigeria a pensé à arrêter le foot après la perte de ses parents

Perdre ses derniers remparts.

À l’approche du huitième de finale contre le Mozambique, le Nigeria déroule sur le terrain, mais l’un de ses joueurs traverse une période bien plus compliquée en dehors. Le gardien Stanley Nwabali a raconté ces derniers jours la peine qu’il traîne depuis un an : la perte successive de ses deux parents, à un mois d’intervalle.

