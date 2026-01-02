Qui sont les sélectionneurs les mieux payés de la CAN 2025 ?

Naturalisé suisse, l’ancien entraîneur des Girondins pourtant éliminé dès le premier tour de la dernière CAN émargerait à 135 000 euros par mois. Derrière lui, le podium est déjà (un peu) plus modeste. Hugo Broos, à la tête de l’Afrique du Sud, et Émerse Faé, champion d’Afrique en titre avec la Côte d’Ivoire , se partagent la deuxième marche avec 75 000 euros mensuels chacun . Soit presque deux fois moins que Petković.

Des bancs très inégaux

Ils sont suivi de près par Regragui aux commandes du Maroc , pourtant demi-finaliste du Mondial 2022, payé 70 000 euros par mois. Plus bas dans la pyramide, on retrouve les sélectionneurs du Nigeria, du Soudan, de l’Égypte ou de la RD Congo, avec des salaires très inégaux. C’est Brama Traoré, sélectionneur du Burkina Faso, qui rafle la palme du plus « petit » salaire. Il toucherait environ 10 000 euros mensuels, mais on est toujours loin du jackpot algérien, dix fois plus élevé. …

