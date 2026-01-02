Ernesto Valverde recadre Iñaki Williams après ses critiques de la Supercoupe d'Espagne
Donner un avis légitime et se faire taper sur les doigts.
Quelques jours après que le capitaine de Bilbao Iñaki Williams a affirmé que jouer la Supercoupe d’Espagne en Arabie Saoudite, « c’était de la merde » , son entraîneur Ernesto Valverde a tenu à rectifier le tir. …
CMF pour SOFOOT.com
