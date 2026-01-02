10 idées d'entraîneurs autres que Liam Rosenior pour Chelsea

Pour succéder à Enzo Maresca, qu'il a lourdé jeudi, Chelsea penserait à Liam Rosenior, l'entraîneur de la succursale française des Blues... le RC Strasbourg. Sinon, voilà une liste de dix noms avec laquelle le club londonien aura de quoi faire, afin de laisser le Racing bosser tranquillement.

José Mourinho

Comment dit-on « jamais deux sans trois », en portugais ? Coach des Blues pendant trois saisons au cœur des années 2000 (2004-2007) puis un an et demi lors de la décennie suivante (2013-2015), le Special One connaît la maison, et la maison le connaît. Certes, il a depuis pactisé avec le diable rouge mancunien (2016-2018) et le voisin Tottenham (2019-2021), mais tout cela est révolu, et l’ancien technicien du Barça et du Real n’est plus à un écart près. Après Fenerbahçe et Benfica (qu’il dirige encore actuellement), le Mou aurait bien besoin de remettre un pied dans la cour des grands.

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com