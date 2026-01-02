 Aller au contenu principal
Le retour de Ronald Araújo à la compétition est repoussé
information fournie par So Foot 02/01/2026 à 14:20

Patience !

Selon Marca, Ronald Araújo ne sera pas disponible pour jouer avec le FC Barcelone lors du derby contre l’Espanyol, samedi. Après être revenu à l’entraînement avec l’équipe après Noël, le joueur, en accord avec le staff technique et médical, a décidé de reporter son retour à la compétition, initialement prévu pour ce week-end.…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
