Le retour de Ronald Araújo à la compétition est repoussé
Patience !
Selon Marca, Ronald Araújo ne sera pas disponible pour jouer avec le FC Barcelone lors du derby contre l’Espanyol, samedi. Après être revenu à l’entraînement avec l’équipe après Noël, le joueur, en accord avec le staff technique et médical, a décidé de reporter son retour à la compétition, initialement prévu pour ce week-end.…
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
